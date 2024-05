A1, tir prende fuoco: chilometri di coda a Firenze, viabilità stravolta

07 maggio 2024 a

Mattinata infernale sulla autostrada A1 Milano-Napoli: nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, si segnalano 10 km di coda per ripristino incidente, all'altezza del km 311, dove nella notte un mezzo pesante si era incidentato prendendo fuoco e disperdendo il proprio carico.

Attualmente, riferisce in una nota Autostrade per l'Italia, il traffico transita su una corsia in direzione Roma. Sul luogo dell'evento sono in corso le operazioni di pulizia del piano stradale per consentire al traffico di defluire su due corsie. Agli utenti in viaggio verso Roma Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Incisa. Per le lunghe percorrenze in viaggio verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS326 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana.

L'incidente non è il solo elemento critico sulla A1. In settimana, infatti, per consentire lavori di manutenzione agli impianti delle gallerie, dalle 21 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 32+966) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Autostrade precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "Aglio est", situata nello stesso tratto. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.