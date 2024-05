A13, maxi-tamponamento e inferno in autostrada: una carambola impressionante, il video

06 maggio 2024 a

Un maxi-tamponamento, avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, sulla A13 in direzione Bologna. Uno schianto che ha coinvolto sei veicoli tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Dei tamponamenti a catena in cui sono rimaste coinvolte auto e furgoni, una carambola impressionante, come dimostrano le immagini del video ripreso in carreggiata dopo lo schianto.

Dopo l'incidente, lunghe code e rallentamenti in autostrada. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, non ci sono state conseguenze letali. Il bilancio è di due feriti, nessuno dei quali in condizioni critiche. Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale di Altedo, che hanno lavorato in team per gestire la situazione e ripristinare la circolazione il prima possibile in un tratto nevralgico della rete autostradale italiana.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi per definire la dinamica dello schianto, il traffico è stato deviato e costretto su una singola corsia. Come detto, le code hanno creato non pochi disagi agli automobilisti. Una situazione emergenziale, sbrogliata da diverse forze di intervento arrivate tempestivamente sul luogo dello schianto.

A13, maxi-tamponamento: ecco il video