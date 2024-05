Davide, dolore alla gamba: muore all'improvviso a 30 anni

08 maggio 2024 a

Lamenta un dolore alla gamba per giorni e poi muore all'improvviso per un'embolia polmonare. Davide Masarà, 30 anni di Rovigo, è deceduto tra venerdì e sabato mentre si trovava ad Alicante, dove si era trasferito. Oltre al papà e alla mamma lascia il fratello gemello Andrea e la sorella maggiore, Chiara.

Un riferimento alla scomparsa del giovane è comparso sulla pagina di Baratella Calzature, lo storico negozio sotto i portici di via Angeli gestito dalla mamma di Davide. In passato anche lui aveva lavorato in quel negozio. Poi, dopo l’esperienza come commesso nell’attività di famiglia, aveva iniziato a trascorrere lunghi periodi all’estero, soprattutto tra l’Inghilterra e la Spagna.

"Per motivi personali il negozio rimarrà chiuso", si legge sull'account dell'attività commerciale. Intanto, in via Angeli a Rovigo la notizia ha lasciato tutti senza parole. Tanti i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore sono comparsi sul profilo di Davide. Mentre la mamma, Simonetta Baratella, cita Oriana Fallaci per parlare del "dolore dell'anima, incurabile". Dolorosi messaggi di addio anche da parte degli amici che con lui a Rovigo hanno trascorso l'infanzia: "Ricordi indelebili". Un'amica ha scritto: "Una notizia che ci lascia sgomenti. Davide era un ragazzo brillante e pieno di vita. Siamo davvero sconvolti".