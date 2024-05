Torino, bimbi cantano cori pro-Gaza: scandalo a scuola, FdI insorge

15 maggio 2024 a

"Palestina libera": è solo uno dei tanti slogan che i manifestanti filopalestinesi urlano da quando è degenerato lo scontro tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Questa volta, però, a usarlo non sono stati universitari o attivisti vicini alla causa palestinese, ma dei bambini di Chieri, comune di 35 mila abitanti della città metropolitana di Torino. Si tratta di studenti che si trovavano nel capoluogo sabaudo per una gita didattica. Gita durante la quale le condizioni meteo sono peggiorate improvvisamente, con una pioggia così forte che le maestre che accompagnavano la classe hanno deciso di far riparare i piccoli nell'ateneo torinese. Peccato però che da qualche giorno l'università sia occupata dagli attivisti pro Palestina.

Lì, come si vede in un breve filmato che gira online, i bambini avrebbero cominciato a gridare slogan filopalestinesi, battendo le mani e alzando le braccia al cielo. Uno di loro avrebbe anche sventolato la bandiera palestinese. Un episodio che ha dell'incredibile e che ha spinto il ministero dell'Istruzione e del Merito, come comunicato dal dicastero stesso, a predisporre un'ispezione per accertare i fatti e appurare eventuali responsabilità dei docenti dell'istituto scolastico. Nel frattempo, sia le maestre che il preside dell'istituto hanno chiarito che non era prevista la sosta nell'ateneo. "Non siamo state noi a insegnare ai bambini i canti per la Palestina - ha detto una delle docenti -. Sono stati gli occupanti a intonarli, i nostri alunni li hanno solo ripetuti". Uguale la versione del preside: "Le maestre volevano solo proteggere i bambini dalla pioggia e sono entrate con la classe a Palazzo Nuovo occupato".

Non ci stanno, però, la Federazione Italia Israele e il Gruppo Sionistico Piemontese, che hanno definito "sconcertante" l'episodio, "tra l'altro ingiustificabile sul piano didattico". Sono stati loro, infatti, a rivolgersi al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Trovo davvero grave quanto accaduto oggi a Torino, dove bambini delle scuole primarie sono stati coinvolti in una manifestazione e sono stati costretti ad urlare slogan filopalestinesi alla presenza delle loro maestre che non sono intervenute tempestivamente per porre fine a quella scena davvero assurda - ha commentato la sottosegretaria all’istruzione e al Merito Paola Frassinetti -. I bambini non andrebbero mai strumentalizzati e ciò è ancora più grave se avviene in orario scolastico. Pertanto, trovo giusta l'immediata ispezione da parte del Ministero dell'istruzione per accertare le responsabilità di questo grave fatto”.