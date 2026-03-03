David Rossi, la Commissione Parlamentare: "Nessun suicidio, è stato uccido"

"La prima perizia a firma Gregori-Manghi e la seconda a firma Manghi", insieme "ai chiarimenti dati in audizione dagli stessi consulenti nelle sedute del 9 dicembre 2025 e del 24 febbraio 2026, mostrano come David Rossi sia stato vittima di una azione con l’intervento di terzi soggetti, escludendo quindi definitivamente che si sia trattato di un evento suicidario, quanto invece di un omicidio". È quanto emerge dalla bozza della relazione intermedia della Commissione monocamerale d'inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta da Gianluca Vinci, deputato di FdI.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi "in poco più di un anno e mezzo di attività, ha tenuto complessivamente 42 riunioni plenarie, nel corso delle quali sono stati auditi 33 soggetti, tra familiari di David Rossi, legali ed ex legali della famiglia, consulenti della Commissione, parlamentari ed ex parlamentari, giornalisti, dipendenti ed ex dipendenti Mps, dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Siena, ex presidenti della Fondazione Palazzo Te di Mantova, persone informate sui fatti". È quanto emerge dalla bozza della relazione intermedia della stessa commissione, costituitasi nella seduta del 5 marzo 2024 e presieduta da Gianluca Vinci, deputato di FdI. "Si sono inoltre tenute 33 riunioni dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per un totale, incluse anche le sedute plenarie della Commissione, di circa 46 ore di seduta", si legge ancora.