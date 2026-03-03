Libero logo
Carmelo Cinturrino, ecco l'esito del droga-test

di
martedì 3 marzo 2026
Carmelo Cinturrino, ecco l'esito del droga-test

È risultato negativo alle sostanze stupefacenti Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia che, il 26 gennaio, ha ucciso con un colpo di postola Abdrrrhaim Mansouri, 28enne marocchino al boschetto di Rogoredo, tra le principali piazze di spaccio in Italia. Il poliziotto, che inizialmente aveva sostenuto che Mansouri era armato, è risultato invece essere artefice di una messincena. Dopo lo sparo aveva detto a un collega di andare a prendere una borsa al commissariato che conteneva presumibilmente la replica della Beretta senza tappo rosso posta accanto al cadavere per far credere che la vittima fosse armata.

Intanto il pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia ha interrogato un presunto testimone degli affari illeciti del poliziotto del commissariato Mecenate Carmelo Cinturino arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. L'uomo, detenuto, è stato sentito per ricostruire quali fossero le modalità di azioni dell'assistente capo nel boschetto della droga e capire, come emerso da alcune segnalazioni anonime o racconti di alcuni consumatori alla stampa, se davvero l'agente minacciava e picchiava i pusher oppure teneva per sé dosi di stupefacenti e i pochi contanti dello spaccio. Accuse che Cinturrino respinge con forza. Un altro giovane in un video su TikTok ha raccontato di avere denunciato nei mesi scorsi in Procura Cinturrino per presunti abusi e che poi l'inchiesta sarebbe stata archiviata. 

carmelo cinturrino
rogoredo

