Chico Forti, indiscrezioni sul rientro in Italia: "Decollato il Falcon 2000"

18 maggio 2024 a

a

a

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. Lo riporta il quotidiano Il Tempo che cita fonti vicine alla vicenda secondo cui il Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica italiana è già partito da Miami per riportare in patria l'imprenditore condannato all'ergastolo per omicidio. Rigoroso silenzio da parte dei familiari e amici di Chico Forti. Il loro auspicio comunque è che "questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere". Fanno anche presente che "l'intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un'accelerata all'iter".

Da Zaki a Pipierno, sono tutti tornati a casa: i successi del centrodestra

Nei giorni scorsi era stato scarcerato. "Noi non abbiamo ancora notizie ufficiali, probabilmente è trapelato qualcosa dal Ministero ed è arrivato prima alla stampa. Ho sentito anche l’avvocato ma nemmeno lui ha conferme. Mi auguro sia tutto vero, ma per adesso non c’é nulla di ufficiale", afferma all’Adnkronos Gianni Forti, zio di Chico, commentando le indiscrezioni sul rientro in Italia del nostro connazionale detenuto a Miami in programma per oggi. "Nemmeno l’avvocato ha ricevuto comunicazioni al momento - spiega - Per adesso non ho notizie ufficiali, sarei il primo a saltare per aria dalla gioia".