Mortara, agente morto per un colpo accidentale: la fidanzata è indagata

Negligenza da parte di lui. Un colpo partito accidentalmente. Queste sono le prime ipotesi che circolano riguardo la morte di Christian Rovida, 22enne agente della polizia locale di Mortara. Il giovane, esperto e appassionato di armi, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti stava mostrando l'arma d'ordinanza alla fidanzata. Il tutto però, senza seguire le basilari norme di sicurezza.

Da qui, vista l'esperienza dell'agente, sono sorti alcuni dubbi fra i carabinieri: secondo quanto riportato dal Giorno, Chiara Gardini, la 19enne fidanzata del ragazzo, è stata ascoltata per qualche ora. È ora indagata per omicidio colposo. La versione fornita dalla ragazza, che stava insieme al poliziotto da ormai due anni, è che si sarebbe trattato di un incidente. Dalla Glock40, la pistola in dotazione alla locale, sarebbe esploso un colpo che ha centrato Christian al petto.

Inutili i tentativi dei medici di salvarlo. Il fatto è avvenuto in una villetta di Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina: in casa, oltre ai due ragazzi, erano presenti i genitori di Christian che hanno subito allertato l'ambulanza. Poi la corsa in ospedale in condizioni disperate. Il ragazzo, portato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, è morto in sala operatoria. Troppo gravi le ferite, con il proiettile che aveva danneggiato gravemente il cuore del ragazzo.