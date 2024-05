Roma, serpente in una clinica: si scatena il panico

18 maggio 2024 a

Paura in una clinica a Roma: trovato un serpente negli spogliatoi del personale. L'allarme è stato lanciato ieri sera dallo staff. A quel punto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna. Si trattava di un 'Biacco', dunque un serpente non velenoso. In un primo momento la stanza della struttura "occupata" è stata chiusa, così da garantire la sicurezza degli utenti.

Poi è stato chiamato sul posto un esperto dell’associazione animali 'Fratello Lupo' di Morlupo, che ha catturato il rettile e lo ha liberato lontano dal centro abitato. E' probabile che il rettile fosse entrato da una porta anticendio.

"Stavolta l'ha fatta grossa il nostro affezionato amico biacco, probabilmente inseguito dal gatto di quartiere si rifugia nello spogliatoio dei medici della prestigiosa clinica Parioli di Roma scatenando il panico nel personale che prontamente riesce però a intrappolarlo nella stanza chiudendo la porta - ha scritto su Facebook Andrea Lunerti, l'esperto etologo che ha catturato il rettile -. Per niente intimorito e totalmente inconsapevole dei nostri buoni propositi non si è lasciato catturare facilmente, attaccando ripetutamente e sferrando potenti morsi tanto da restare intrappolata la mandibola in una ciabatta sanitaria. Tornerà presto libero in ambiente naturale, ovviamente lontano dai centri abitati".