Fulmine killer: morto a 17 anni, Altamura sotto choc

19 maggio 2024

È stato un fulmine la causa della morte di un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Cacciapaglia, avvenuta a Santeramo in Colle. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane era insieme al padre in campagna, mentre erano impegnati nell’attività di pascolo. Nel corso di un violento temporale, che ha colpito l’area del Barese, il 17enne è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere al suolo. Anche se il ragazzo è riuscito a rialzarsi, è morto poco dopo per un arresto cardiocircolatorio. Gli operatori sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

"La nostra comunità scolastica - hanno scritto sui social dall’Istituto tecnico tecnologico Nervi-Galilei di Altamura - è profondamente scossa a seguito di un tragico incidente a Santeramo, a un nostro alunno, Cacciapaglia di 3aitel deceduto folgorato dopo esser stato colpito da un fulmine". E su quanto accaduto è intervenuto il sindaco di Altamura, Antonio Petronella. "Perdere la vita, a soli 17 anni, è una tragedia che nessuno potrà mai capire. Esprimo il mio sentito cordoglio alla famiglia di Giuseppe, giovane studente santermano, che frequentava l’Istituto tecnico e tecnologico Nervi-Galilei di Altamura. Il suo sorriso, la sua determinazione e la dedizione al lavoro resteranno nei cuori di quanti lo hanno conosciuto. Un forte abbraccio a chi gli era vicino".