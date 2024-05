Fidanzati morti nel box auto, il papà del ragazzo si suicida nello stesso garage

21 maggio 2024 a

a

a

Una storia drammatica quella che arriva da Secondigliano, periferia Nord di Napoli: Alfredo Nocerino, l'uomo che aveva trovato il figlio Vincenzo e la fidanzata Vida Shahvalad morti nell'auto parcheggiata nel suo garage, si è tolto la vita. A distanza di due mesi dalla scomparsa della coppia di giovani, Nocerino non avrebbe retto al dolore e si sarebbe suicidato nello stesso modo in cui ha perso la vita il figlio: si sarebbe chiuso in garage con l'auto accesa, morendo per le esalazioni dei gas di scarico. Sul posto, per effettuare i primi accertamenti, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato.

Vincenzo, 24 anni, e la fidanzata Vida, studentessa di origini iraniane di 21 anni, morirono nello stesso box auto lo scorso 15 marzo. I due ragazzi, dopo aver trascorso la serata fuori, si erano appartati in auto e avevano lasciato il motore della loro macchina acceso probabilmente per riscaldarsi. Poi si sarebbero addormentati, rimanendo intossicati dal monossido di carbonio, che non lasciò loro alcuno scampo. Un tragico incidente, dunque. A ritrovarli, la mattina dopo, papà Alfredo. Andando verso il garage, l'uomo sentì ancora il motore dell'auto all'interno, aprì la saracinesca e trovò i due ragazzi in stato di incoscienza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la coppia purtroppo non ci fu nulla da fare.