Villasalto, 14enne maneggia il fucile del padre e parte un colpo: una morte drammatica

Tragedia a Villasalto, in provincia di Cagliari: un 14enne è morto dopo aver preso il fucile del padre dal quale sarebbe partito un colpo fatale per errore. Stando a quanto appreso finora, il proiettile partito inavvertitamente non avrebbe lasciato alcuno scampo all'adolescente. Immediato l'intervento sul posto dei medici del 118 e dei carabinieri della Compagnia di San Vito che si stanno occupando di ricostruire la tragedia insieme al Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 16. Gli specialisti dell'Arma ora effettueranno i rilievi nella casa e sentiranno i parenti della vittima, per capire cosa è accaduto nella casa. Si cerca soprattutto di capire come mai il 14enne si sia messo a maneggiare il fucile e altre armi del padre. Al momento l'ipotesi più avvalorata è quella dell'incidente, del colpo partito per errore.

