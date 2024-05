Lo sfregio di censurare Dante Alighieri

25 maggio 2024 a

Ieri una pagina di Libero accostava giustamente due notizie che avrebbero suscitato la vivace reazione di Oriana Fallaci e che documentano bene l’epoca in cui viviamo.

Il primo titolo era questo: «Le proteste pro-Palestina. Preghiera islamica in ateneo. E i rettori condannano Israele». Il sottotitolo aggiungeva che «a Torino imam inneggia al jihad contro lo Stato ebraico nell’edificio occupato». A fianco si leggeva quest’altro titolo: «Padova. Dante a scuola: esentati i musulmani».

Sui social alcuni ricordano l’eterna battaglia della sinistra per la «laicità della scuola», battaglia mirata a cancellare i segni della millenaria identità cristiana del nostro popolo. È in effetti curioso veder poi dissolvere come nebbia al sole quell’appassionata aspirazione alla laicità, appena si parla di Ramadan e di preghiera islamica con predica-comizio dell’imam. (...)