L'Aquila, tragedia all'Air Show: muore in pista travolto dall'autocisterna

Tragedia nel corso della prima giornata dell'Air Show all'aeroporto dei Parchi di Preturo, una frazione che si trova a ovest dell'Aquila: un uomo è morto investito da un mezzo pesante in fase di manovra. Sul luogo della tragedia è intervenuto l'elisoccorso del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Previsto anche l'arrivo del magistrato di turno. L'evento è stato annullato: alle 12 er previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori.

Stando a una prima ricostruzione, la vittima è stata travolta da un'autocisterna in manovra e che si stava occupando delle operazioni di routine di rifornimento dei velivoli sulla pista dello scalo aeroportuale. L'uomo ucciso con tutta probabilità si trovava in un angolo cieco, dove la visibilità dagli specchietti è minima o del tutto inesistente.

L'aeroporto di Preturo, in ogni caso, resta aperto con gli stand allestiti per il pubblico. Gli organizzatori dovranno decidere cosa fare per domani, giornata finale dell'Air Show.