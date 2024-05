Veggente di Trevignano, l'ultima profezia: "Pronti a una nuova pandemia"

28 maggio 2024 a

a

a

"Siate pronti alle prossime malattie che arriveranno, la vostra libertà sarà minata ancora una volta con la dichiarazione di pandemia": questo il messaggio che la Madonna del Rosario avrebbe detto a Gisella Cardia, nota canche come la veggente di Trevignano Romano. Si tratta di un avvertimento in piena regola pubblicato su Facebook lo scorso 25 maggio.

"Io sono qui, per proteggere i miei figli, che a causa delle cose del mondo si perderanno. Se non ascoltate i miei appelli e non trovate forza nella preghiera e nei sacramenti, come farete a superare i tempi duri che arriveranno? State vicini al mio cuore e a quello di Gesù, siate luce per i vostri fratelli - recita il messaggio -. Ricordate che la strada per Dio è di Croce e sofferenza ma con la Fede supererete qualsiasi cosa. La persecuzione si allargherà, molti si sveglieranno dal torpore ma altri si lasceranno trasportare dalle falsità".

Anche se il Vaticano in passato ha diffidato chiunque voglia farsi voce di Dio in terra, Gisella Cardia e i suoi seguaci continuerebbero a incontrarsi al Campo delle Rose, che il Comune aveva provato a far chiudere mettendo i sigilli. Il sequestro del terreno però non era stato convalidato dalla Procura di Civitavecchia. Il prossimo incontro dovrebbe avvenire lunedì 3 giugno.