Rosignano, le due ipotesi: malore o guasto, cosa c'è dietro lo schianto mortale

Potrebbe essere stato un malore del conducente o un guasto dell'auto ibrida la causa del terribile incidente al casello autostradale di Rosignano Marittimo sulla A12, nel Livornese, nel quale sono morte tre persone - due coniugi tedeschi di 61 e 68 anni e un ragazzo fiorentino di 21 - e sei feriti, tra cui due fratellini di tre e sei anni.

Intorno alle 13 di domenica 2 giugno, un’auto ha tamponato con grande violenza le vetture in coda. In un video registrato dalle telecamere in autostrada si vede proprio la macchina dei due turisti tedeschi, una Honda, che senza alcun cenno di frenata si schianta contro i veicoli fermi al casello.

La prima auto urtata è finita contro il tetto del casello e ha danneggiato gravemente il gabbiotto mentre le vetture davanti si sono tamponate violentemente in un effetto a catena. Il casellante, un 34enne di Cecina, è rimasto ferito in modo lieve. A perdere la vita è stata coppia di tedeschi a bordo dell’auto e il giovane che era sulla sua Cinquecento. Per loro tre non c'è stato scampo. Sono tutti morti sul colpo. Le salme sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate all’obitorio di Rosignano e ora sono disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, l’auto dei tedeschi, una Honda H-rv ibrida, non ha frenato, quindi il conducente potrebbe aver avuto un malore, oppure potrebbe esserci stato un guasto alla macchina.