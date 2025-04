Incidente sull'A1, violento scontro tra un tir e un bus con bambini a bordo

Incidente sull'A1 nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone: intorno alle 8.30 di oggi, mercoledì 9 aprile, c'è stato un violento scontro tra un autobus con a bordo classi di bambini in gita scolastica e un camion. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 Ares, i vigili del fuoco, le unità della polizia Stradale di Cassino e un elicottero. In base alle prime informazioni, solo una persona, un uomo, sarebbe in codice rosso, mentre tutti gli altri coinvolti avrebbero riportato ferite lievi e un forte stato di choc.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso. A seguito dello scontro, il tratto interessato ha subito forti rallentamenti e disagi al traffico, ma la circolazione è stata parzialmente ripristinata nelle ore successive. Il pullman con a bordo la scolaresca sarebbe partito da una scuola elementare di Frosinone. A bordo pare ci fossero in totale 51 persone: 41 bambini, sei maestre, due mamme e due autisti. Il bus era diretto verso sud per una gita scolastica.