Milano, il bandierone della Palestina svetta sul Duomo: il blitz dei pro-Gaza

Quanto accaduto a Milano in queste ore di fatto ha davvero dell'incredibile. Una enorme bandiera della Palestina è stata esposta sulla facciata del Duomo di Milano introno alle 13 di oggi mercoledì 5 giugno. Ad appenderla è stato il candidato alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra Stefano Apuzzo, che ne ha rivendicato la paternità dandone notizia anche sulle sue pagine social. L’ex parlamentare dei Verdi aveva già compiuto lo stesso gesto a Roma lo scorso 23 maggio, esponendo la bandiera palestinese sulla facciata di Montecitorio. L’azione è durata pochi minuti e la bandiera è stata rimossa dagli addetti alla sicurezza del Duomo.

La scorsa settimana, vi era stata un’altra iniziativa pro Palestina e contro la guerra a Gaza: in quella occasione la bandiera palestinese era stata esposta sulla ringhiera di uno dei balconi della Galleria Vittorio Emanuele II che si affacciano sull’ottagono. "È un messaggio di pace", commenta con LaPresse Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano per i Verdi, che aveva organizzato l’iniziativa della bandiera esposta in galleria.

"Questa volta sono stato spettatore - sottolinea - ho assistito dalla piazza a quello che stava accadendo. Quella bandiera è un messaggio di pace - ha aggiunto - e quale luogo migliore del Duomo per lanciarlo". Insomma a sinistra non c'è nemmeno un po' di sconcerto per quanto accaduto. Un atto gravissimo. La propaganda pro Gaza che trova terreno fertile anche nei collettivi studenteschi nelle nostre università non conosce più confini. Dopo il blocco della stazione di Bologna, la bandiera sulla facciata del Duomo di Milano è forse il punto di non ritorno.