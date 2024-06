Simone Borgese, nuovo stupro e altro arresto: ecco chi è la sua ultima vittima

06 giugno 2024 a

Violentò una tassista nel 2015, oggi Simone Borgese è stato arrestato di nuovo per stupro. Il 39enne, che venne messo in manette e condannato per aver violentato una donna sotto un viadotto dell'autostrada Roma Fiumicino, ora è invece accusato di aver abusato, l'8 maggio scorso, di una studentessa fatta salire sulla sua auto con l'inganno. Il presunto aggressore si sarebbe accostato a una fermata del bus alla Magliana e avrebbe fatto finta di dover cercare un indirizzo, convincendo così la vittima ad accompagnarlo dopo averle preso il telefono con la scusa di dover fare una telefonata.

L'uomo, mentre la ragazza cominciava ad avere paura, avrebbe proseguito la marcia raggiungendo una zona isolata e sconosciuta alla vittima, che lì poi sarebbe stata costretta a subire una violenza. Al termine dell'abuso, l'aggressore avrebbe riconsegnato lo smartphone alla ragazza, riaccompagnandola nei pressi di Villa Bonelli. Sulla base delle informazioni e delle descrizioni fornite dalla vittima, si sono mossi gli investigatori, che hanno anche visionato le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino.

Gli inquirenti hanno quindi notato un modus operandi molto simile a quello utilizzato da Borgese nel 2015, quando costrinse la tassista a portarlo in una zona di campagna dove poi, minacciandola, pretese da lei un rapporto orale. Dopo la condanna a sette anni e mezzo, fu scarcerato nel 2021. Ora il sospetto è che si tratti di un seriale.