Uova rosa della lumaca mela: se le trovi in giardino, chiama subito le autorità

L'aspetto - si sà - a volte può ingannare. Quelle che in apparenza possono sembrare delle caramelle rosa o delle palline antistress, possono invece causare dei gravissimi danni all’agricoltura. Non si tratta infatti di dolciumi od oggetti qualsiasi, ma di uova di colore rosa di una specie animale. Talmente pericoloso da essere vietate in tutta Europa. La legislazione comunitaria dell'Unione Europea lo considera infatti un organismo nocivo da quarantena, ai sensi della decisione 2012/697/UE.

Le uova rosa si possono trovare sui tronchi degli alberi, su sottili steli di piante ma anche fra l'erba o sulle pietre, solitamente vicino a una fonte d'acqua. E quando si schiuderanno, daranno vita ad altrettanti esemplari di un animale pericoloso, non tanto per l'uomo quanto per l'agricoltura: la lumaca mela. Nonostante siano così appariscenti, la grande fortuna di queste lumache, e delle loro larve, è che non hanno predatori naturali. E questa particolare caratteristica li rende dei parassiti molto pericolosi, anche a causa della loro voracità e resistenza. La loro dieta è costituita da piante acquatiche e terrestri, alghe, detrito vegetale e occasionalmente da resti animali. Ma possono sopravvivere vari mesi senza nutrirsi. Anche se da adulti sono decisamente grandi.

"Nei casi in cui venisse riscontrata la presenza del genere Pomacea in campi e in corsi d’acqua - si apprende dalla direttiva europea - tutti gli Stati membri devono istituire zone delimitate al fine di eradicare tali organismi e di garantire un monitoraggio intensivo per verificare la loro presenza". È dunque fondamentale comunicare immediatamente l'avvistamento alle autorità competenti in materia. In particolare, il Servizio Fitosanitario Nazionale o Regionale.