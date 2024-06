Bergamo, tenta una rapina poi ruba l'auto del sindaco e fugge: finisce in disgrazia

07 giugno 2024 a

a

a

Prima tenta un furto a casa di una donna a Telgate, in provincia di Bergamo, e poi, quando lei lo scopre, la spinge giù dalle scale, minacciando di morte sia lei che il suocero. E non finisce qui: dopo forza un box e ruba un'auto. Ma non un'auto qualunque. Senza saperlo, quella presa è risultata essere la macchina del sindaco Fabrizio Sala, che è anche il segretario provinciale della Lega. Infine la fuga. Che però non è durata molto.

Inseguito dai carabinieri di Seriate, l'aggressore si è schiantato contro il municipio. Si tratta di un cittadino senegalese di 28 anni, che i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare soltanto con il taser. L'episodio è avvenuto alle 2.40 della notte tra domenica e lunedì. Quindici giorni di prognosi, invece, per la giovane di 26 anni che ha subito il tentativo di rapina. La ragazza si trovava a casa da sola quando l'uomo si è introdotto nel suo appartamento. Poi, dopo averla spinta dalle scale, ha incrociato il suocero, che ha a sua volta minacciato e spintonato.

Pistola, calza, fuga clamorosa e bottino da 300mila euro: Roma, colpo d'altri tempi alle Poste

A quel punto, rubata l'auto del primo cittadino, si è prima schiantato contro un'altra vettura, poi ha divelto alcuni blocchi di cemento di fronte al municipio e infine è andato contro la sede del Comune stesso. Il 28enne è risultato già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di droga. Ora l'arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e il trasferimento in carcere a Bergamo.