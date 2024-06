La Maddalena, gommone finisce sugli scogli: muore un ufficiale della Marina

15 giugno 2024 a

Finisce col gommone sugli scogli de La Maddalena, in Sardegna, e non trova scampo: così è morto il giovane ufficiale del nucleo Sdai della Marina Militare Pietro Stipa, 26 anni, toscano dell’Argentario. L'incidente è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 4, mentre navigava tra l'Isola Madre e Santo Stefano. A bordo con lui una ragazza, probabilmente la fidanzata, che è rimasta illesa. All'alba la Capitaneria di porto è giunta sul posto per recuperare il corpo della vittima.

Il dramma è avvenuto poco dopo che l'imbarcazione era uscita dal porto, dopo pochi minuti di navigazione. Ancora da accertare, comunque, le cause dello schianto del gommone sugli scogli davanti all'isola di Santo Stefano, un passaggio insidioso che tutti conoscono. Il 26enne, tra l'altro, era considerato un uomo di mare con esperienza e soprattutto con una conoscenza approfondita dei luoghi dell'arcipelago proprio per il suo lavoro in Marina.

Stipa, come si legge sul sito del Ministero della Difesa, aveva partecipato nel 2019 al 52nd “Las Anclas" Trophy - regata di classe “Snipe", organizzata dall'Accademia navale spagnola. Al tempo era un aspirante guardiamarina 3^ Classe dell'Accademia Navale di Livorno. Si era aggiudicato la 3rd Naval Accademies Race, competizione che ha messo a confronto 7 equipaggi militari provenienti da altrettanti Paesi esteri.