Meteo-inferno, bollino rosso in 15 città: fino a quando le temperature restano insostenibili

19 giugno 2024 a

a

a

Dopo diverse settimane di meteo instabile, l'estate è finalmente arrivata. Ma la nuova stagione si porta con sé l'anticiclone africano. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 giugno, avremo in Italia il primo e vero caldo con il termometro che toccherà i 40 gradi su diverse regioni del Centro e del Sud. Oltre a parecchia umidità. Queste temperature elevate le avremmo fino a venerdì 21 giugno poi secondo 3BMeteo, il promontorio inizierà a sgonfiarsi gradualmente per l'ingresso di aria atlantica più fresca che porterà anche dei forti temporali.

Nella giornata di mercoledì 19 giugno in Sardegna e Puglia i picchi toccheranno i 40/41 gradi, 38/39°C in Sicilia, Campania, Calabria e nell'entroterra del medio Adriatico. Le condizioni più afose saranno in Valpadana e nell'entroterra costiero toscano. In questa giornata le città da bollino rosso saranno Firenze, Roma, Bari, Palermo con temperature variabili tra i 36 e i 39°C. Condizioni afose anche a Milano, Bolzano, Pescara. Il giorno dopo, invece, avremo un ulteriore aumento della temperatura sulle regioni centrali tirreniche e meridionali in genere. I 40°C potranno essere raggiunti su Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Un lieve calo è atteso sul medi alto Adriatico ma a scapito di condizioni più afose. Le città da bollino rosso saranno Bologna, Bolzano, Genova, Firenze, Roma, Pescara, Perugia, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo. Anche Milano e Venezia saranno in condizioni parecchio afose.

"Fino 10 gradi sopra la media", quando arriva Minosse: dove non si potrà uscire di casa

Secondo gli esperti del meteo, il prossimo weekend dovremo assistere a una diminuzione di temperature. Sabato 22 giugno avremo primo calo termico anche al Centro mentre al Sud avremo valori ancora estremamente elevati. Domenica 23 giugno, invece, le temperature scenderanno anche al Sud.