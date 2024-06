Omicidio Barbara Capovani, il delirio di Seung: "Era la sorellastra di Putin, ecco perché la ho ammazzata"

19 giugno 2024 a

Il caso di cronaca, nel 2023, sconvolse l'Italia. Si parla del brutale omicidio della psichiatra Barbara Capovani, uccisa da Gianluca Paul Seung, 36enne di Torre del Lago. E oggi, mercoledì 19 giugno, era prevista a Pisa l'udienza del processo a suo carico. Seung si è presentato intorno alle 9.30, per poi rifiutarsi di andare a rendere dichiarazioni in aula per poi essere riaccompagnato in carcere.

Ma prima di lasciare il tribunale, ecco che il ragazzo ha parlato con i giornalisti presenti e si è prodotto in un inquietante delirio: "Sono il segnalatore di Matteo Messina Denaro, quello che ha salvato tutti dal Covid e dal bombardamento di Vladimir Putin: mi stanno trattando così. Barbara Capovani era una parente di Putin: sono fratellastri, hanno organizzato un sacco di contrabbando, alcuni minori rapiti e parecchi omicidi che vedete in tv. Ora se ne parlerà", ha farneticato.

Lo scorso maggio l'imputato si era rifiutato di essere ascoltato, per poi cambiare idea e chiedere di rendere delle dichiarazioni spontanee, che poi non ha rilasciato. Seung è imputato per omicidio volontario aggravato da premeditazione e ha motivato il suo rifiuto di parlare con queste parole: "Non faccio dichiarazioni se non ci sono testimoni che possono confermare ciò che dico e chi era Barbara Capovani".

Le sue farneticazioni fuori dal tribunale sono state riportate dal Corriere Fiorentino. L'omicidio della psichiatra Capovani, che avvenne davanti al Servizio psichiatria diagnosi e cura dell'Asl Toscana nord-ovest, avvenne nell'aprile dello scorso anno.