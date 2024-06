Fuori dal coro, baby-immigrati sconvolgono Parma: pugni e bottigliate, il video

20 giugno 2024 a

Si conclude la stagione di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano che per mesi ha acceso i riflettori sul degrado dell'Italia: occupazioni abusive, comunità Rom al di fuori di ogni legalità, immigrazione fuori controllo, baby gang e criminalità dilagante nelle periferie delle grandi città come in provincia.

Mercoledì sera è andato in onda un servizio sul clima pesante che si respira a Parma, con risse choc alla luce del giorno tra immigrati giovanissimi, che se le danno di santa ragione sul marciapiede, mentre le auto che passano suonano i clacson.

Nel servizio dell'inviata Annalisa Grandi si vedono i ragazzini che si prendono a pugni, uno addirittura brandisce un cartello di lavori stradali per colpire il nemico. "Tu mi fai le foto, vaff***o", viene apostrofata la giornalista da un ragazzo. "Sono giovanissimi - spiega l'inviata di Giordano -, immigrati di seconda generazione. Bottigliate, aggressioni, il centro di Parma è diventato il loro regno". Piazze e strade diventate dei ring, non solo di notte.

"Una città che era tranquilla, e dove adesso di vive nel terrore", spiega la giornalista. "Un vero Far West, soprattutto in alcuni giorni della settimana", conferma un residente. "Coltelli, manganelli, e ora l'ultima moda: i taser, utilizzati per stordire le vittime e per rapinarle". E mentre le immagini scorrono, Mauro Corona in collegamento con Fuori dal coro guarda impietrito e scorato.