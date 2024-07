Caterina Balivo, furto in casa: i ladri scappano con borse e gioielli, di quanto è il bottino

01 luglio 2024 a

a

a

Furto in casa della conduttrice tv Caterina Balivo ai Parioli, a Roma. A dare l'allarme è stato lo stesso personaggio televisivo al suo rientro a casa nella notte di domenica 30 giugno dopo una vacanza in Spagna e in altre località, come ha postato lei stessa nei giorni scorsi sui social network. Secondo una ricostruzione della polizia, i ladri si sarebbero arrampicati fino al balcone del suo appartamento riuscendo poi ad aprire una porta finestra per introdursi all’interno dell’immobile. Dall'abitazione sarebbero stati sottratti orologi di valore, anche Rolex, gioielli, borse griffate per un valore di circa 300mila euro. Non si esclude che i banditi siano gli stessi responsabili negli ultimi tempi di numerosi furti nella Capitale, sempre con la stessa tecnica.

Nell’appartamento è stato effettuato anche un sopralluogo dagli investigatori della polizia scientifica e della Squadra mobile alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai malviventi che possano portare alla loro identificazione. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza che si trovano nella zona e sembra anche nel palazzo preso di mira.

Maglie e medaglie: un mistero dietro al furto in casa di Roberto Baggio, cosa non torna

Caterina Balivo non è certo la prima vip a essere presa di mira dai ladri, che sempre più spesso aspettano che i proprietari pubblichino sui social le foto delle loro vacanze per sfruttare il momento ed entrare nelle abitazioni indisturbati. Qualche mese fa era successo a Stash dei The Kolors, che aveva subito un furto mentre era concentrato sulla promozione del brano "Karma". Due anni fa la stessa cosa era successa a Cecilia Capriotti, che aveva ricevuto la brutta notizia mentre si stava godendo le vacanze al mare.