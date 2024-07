Varese, due carabinieri fuori servizio accoltellano un pusher nel bosco: finisce male

07 luglio 2024 a

a

a

Due carabinieri fuori servizio hanno accoltellato un pusher in una zona boschiva tra Castiglione Olona e Vedano Olona, in provincia di Varese, e per questo sono stati sospesi. E' avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. E ora i due uomini delle forze dell'ordine sono stati fermati su richiesta della Procura di Varese per tentato omicidio. La notte scorsa, attorno all'una, al 112 è stata segnalata la presenza di un uomo gravemente ferito sul ciglio della strada. Si trattava di un giovane nordafricano senza documenti, che è stato subito portato all'ospedale di Varese in codice rosso, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

In qualche ora si è riusciti a risalire ai presunti responsabili. La Procura di Varese, in una nota, ha riferito che i due carabinieri "liberi dal servizio e in assenza di alcun ordine d’impiego, sarebbero intervenuti in un’area boschiva ove era in corso una presunta attività di spaccio di stupefacenti". Le indagini comunque sono ancora in corso. Al termine della nota, la Procura ha precisato che "quanto accaduto non inficia l’ottimo lavoro svolto dall’Arma nel contenimento del fenomeno dello spaccio nei boschi e l’incessante lavoro sviluppato dai Carabinieri e dagli Squadroni Cacciatori impiegati da oltre un anno nella Provincia di Varese. Nell’immediatezza dei fatti, l’Arma ha sospeso dal servizio i militari tratti in stato di fermo".