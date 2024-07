Spiagge, il tesoro nascosto in Sardegna: ecco "la più bella d'Italia"

09 luglio 2024 a

Con l'arrivo di luglio, il pensiero corre inevitabilmente alle tanto desiderate vacanze estive. Dopo mesi di lavoro, studio e impegni quotidiani frenetici, il desiderio di staccare la spina è più forte che mai. Le giornate soleggiate di luglio, dopo un giugno nuvoloso, accendono la voglia di partire e di godersi il mare e il relax.

Se state cercando una destinazione balneare unica e incantevole, c'è una spiaggia che, forse, spicca su tutte le altre. Parliamo di una gemma nascosta della Sardegna, un luogo dove la bellezza naturale è protagonista assoluta e dove potrete trascorrere anche notti indimenticabili.

La Sardegna è rinomata per la sua straordinaria bellezza e per le sue numerose spiagge mozzafiato. Tra queste, una in particolare si distingue per la sua magnificenza: Piscinas, un vero gioiello situato nella parte sud-occidentale della regione. Con le sue dune di sabbia che possono raggiungere i 100 metri di altezza, Piscinas vanta le dune più alte d'Europa, e questo l'ha resa una delle spiagge più affascinanti al mondo, tanto da essere inserita dal National Geographic tra le più belle in assoluto. A poco più di un'ora da Cagliari, Piscinas è un Sahara italiano avvolto da un fascino unico e imperdibile.

La straordinaria bellezza di Piscinas la rende una delle mete più apprezzate in assoluto, con le sue dune riconosciute come patrimonio UNESCO. Qui, potrete immergervi in un deserto di sabbia dorata, con una spiaggia che si estende per 7 chilometri e un mare cristallino. La vegetazione mediterranea che circonda la zona aggiunge un tocco di verde alle sfumature del mare e della sabbia, creando scenari da cartolina.

Soggiornare a Piscinas è un'esperienza magica, grazie alle diverse strutture ricettive che offrono alloggi suggestivi vicino alla spiaggia. Durante la vostra permanenza, non può mancare una visita alle miniere abbandonate della zona, testimonianze della storia industriale locale, e l'assaggio delle prelibatezze sarde come il pane carasau, il porceddu e il seadas, un dolce tipico a base di miele e formaggio.