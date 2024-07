Marche, il ristorante invaso da un milione di cavallette: immagini raccapriccianti

09 luglio 2024 a

Migliaia di cavallette stanno rendendo la vita impossibile al titolare di un ristorante nelle Marche, più precisamente nel piccolo comune di Vigno a Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino. Il locale sarebbe letteralmente invaso da questi insetti, come spiegato dal proprietario stesso in un'intervista a Il Resto del Carlino. Le cavallette sarebbero così tante da non permettere ai camerieri di portare i piatti all'esterno e quindi servire i clienti. Questa situazione ha avuto ovviamente delle ripercussioni sul lavoro del ristorante, che si è visto ridurre le prenotazioni da un momento all'altro.

"Oltre al mancato incasso - ha spiegato il titolare del ristorante - ci sono i danni, la parte superiore della siepe che recinta il locale è stata divorata. Per non parlare del mio orto, non c’è più un ceppo di insalata, hanno mangiato di tutto, dalle zucchine alla salvia, i cocomeri e i meloni, per adesso si sono salvati solo i pomodori perché non sono maturi e quindi acidi". Al momento non si sa da dove arrivino queste cavallette. Il proprietario del ristorante invaso ha spiegato che in un primo momento erano state avvistate nel lago di Ca Scarpuccio, a un chilometro dal suo locale e sempre nel comune di Cagli. "Sono insetti voraci chiaramente erbivori, ma non se ne può più, stazionano davanti al ristorante, ma anche dietro, sui muri, qualcuno faccia qualcosa".

Stando al racconto del titolare, sembra non si possa fare proprio nulla per mandare via gli insetti: "Se si va vicino fanno un salto, ma non si allontanano, anzi ti vengono addosso, si attaccano ai vestiti. Mia madre Anna di 90 anni alla mattina è solita fare un giretto qui attorno, sono tre giorni che non esce più di casa, ha paura, è disperata".