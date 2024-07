Roma, prima sfascia il suo negozio e poi violenta un'infermiera: arrestato 55enne

15 luglio 2024 a

a

a

Una giovane infermiera di 24 anni è stata violentata da un uomo che era appena stato soccorso mentre si trovava in ambulanza. La vicenda risale a sabato 13 luglio, quando intorno alle 19:30 i residenti del quartiere San Lorenzo di Roma hanno chiamato il 112 per avvertirli di un uomo che, preso dall'ira, stava danneggiando un negozio. Arrivati sul luogo, gli agenti hanno riconosciuto l'aggressore. Si tratta di un sarto, conosciuto nel quartiere. L'uomo, un indiano di 55 anni, stava distruggendo la sua stessa attività in via dei Marsi. Il motivo? Secondo quanto appreso, aveva ricevuto lo sfratto per morosità.

Stando a quanto si apprende da Roma Today, le forze dell'ordine sarebbero subito intervenute per bloccarlo. Poi, lo avrebbero trasferito a bordo di un'ambulanza del 118. Proprio su quel veicolo, mentre l'uomo veniva portato in codice rosso al policlinico Umberto I, si sarebbe consumata la violenza sessuale. Durante il tragitto verso l'ospedale romano, il 55enne si sarebbe divincolato dalla barella per poi slacciarsi i pantaloni e salire sopra l'infermiera di bordo, toccandole il seno e le parti intime.

A quel punto la donna ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione dei colleghi che hanno accostato l'ambulanza per far intervenire i poliziotti. L'uomo è stato così portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione della magistratura, con l'accusa di violenza sessuale.