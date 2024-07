Milano, diagnosticati i primi due casi del virus Oropouche: come si trasmette e quali sono i sintomi

16 luglio 2024 a

In Lombardia due pazienti, uno arrivato dal Brasile e l'altro da Cuba, presentavano febbre alta, rusch cutaneo, nausea, dolori muscolari. Tutti sintomi di una malattia tropicale che non era mai stata diagnosticata nella regione. Si tratta del virus Oropouche, patogeno tipico del Sud America. SI trasmette tramite una puntura di moscerino o zanzara. Come riporta Repubblica, entrambi i casi sono stati diagnosticati nel laboratorio dedicato alle Bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"L'importanza di queste diagnosi effettuate in Italia – spiega Maria Rita Gismondo, che dirige il laboratorio, in prima linea anche durante la pandemia da Covid 19 - è essenziale per monitorare la diffusione del virus. Attualmente la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi, come il nostro, e si basano principalmente su tecniche molecolari home-made. Di fronte alla diffusione di virus, anche se non ci sono rischi nel nostro Paese, è sempre importante non sottovalutare i sintomi e i dati epidemiologici e rivolgersi ai laboratori di riferimento".

"Questa sarà la prossima pandemia e non è terrorismo, è solo questione di tempo"

Il principale insetto che fa da vettore al virus è il Culicoides paraensis, presente solo in Sud e Centro Americhe. Ma, considerando i numerosi scambio fra i due continenti, è sempre possibile che possa arrivare anche in Europa. Al momento, non esistono prove di trasmissione da uomo e uomo. Per effettuare le due diagnosi – che si aggiungono ad altre due avvenute in altre regioni: in tutto, finora, i casi di virus Oropouche in Italia sono a quota quattro – il laboratorio del Sacco ha messo a punto in modo autonomo il test diagnostico, con tecniche molecolari home-made.