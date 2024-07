Firenze allo sbando, la turista fa sesso con la statua e il tedesco defeca sulla scalinata

Tommaso Lorenzini 18 luglio 2024 a

Il popolare sito artribune.com scriveva, all’indomani dell’ufficializzazione della nuova Giunta del Comune di Firenze, messa nero su bianco dalla neo sindaca Sara Funaro, riguardo alla sorprendente scelta per l’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini, che «non ha esperienza in campo culturale. Il “jolly” Bettarini, uscente da due mandati con Nardella, non ha una formazione di studio né professionale in campo culturale (è laureato in legge, ndr). Una scelta singolare, considerata l’importanza della città in ambito culturale a livello italiano...».

Del resto, le discriminanti usate dalla esponente dem per costruire la propria squadra sono state sul tavolo fin dall’inizio: «La scelta è stata quella di seguire il criterio della parità di genere, nominando una giunta con metà uomini e metà donne; con persone giovani, alla prima esperienza da assessori e persone con esperienza consolidata dal punto di vista politico e professionale».

Ecco, chissà che Funaro sparando alla luna non abbia invece colto il bersaglio, chissà che mettendo alla cultura un uomo di legge non abbia capito che per Firenze ci vuole uno sceriffo, non uno studioso. Perché ormai la città del Rinascimento, che sudi esso ha fondato la passata e attuale ricchezza (sul futuro permetteteci qualche dubbio) è preda di orde di balordi (soprattutto turisti stranieri) ai quali l’amministrazione non sa porre un argine, per i quali non ci sono piani di contenimento funzionali né idee per affrontarli.

L’ultimo episodio è di due sere fa, una giovane, probabilmente ubriaca, abbraccia la statua di Bacco del Giambologna a due passi dal Ponte Vecchio, strusciandosi e usandola come se fosse un amante. Il 28 giugno, una turista inglese ha defecato sulla scalinata che porta in cima alla cupola del Duomo.

Lo scorso settembre, un tedesco ha danneggiato la Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria per farsi una foto. Sullo sfondo, ci sarebbe stato quel Palazzo Vecchio lordato dalla vernice degli ecoteppisti pochi mesi prima sotto gli occhi dell’allora sindaco Nardella, intervenuto a favore di telecamere a bloccarli. E fermiamo qui anche l’elenco della vergogna, ricordando però che, per l’amministrazione cittadina in mano a Pd e sinistrame vario, le priorità sono affitti brevi, green, inclusione... E pensare che i fiorentini avevano fra i candidati a sindaco Eike Schmidt, l’ex direttore del museo degli Uffizi (da record).