Campi Flegrei, altra scossa e allerta massima: "Il sollevamento del suolo non rallenta"

18 luglio 2024 a

a

a

Paura e panico nella zona dei Campi Flegrei dove questa mattina una forte scossa di terremoto ha svegliato alle 8:08 numerosi cittadini della zona. In molti sono scesi per strada dallo spavento. La magnitudo rilevata dall'Invg è di 3.6, con epicentro Solfatara-Pisciarelli, a 2,4 km di profondità. Fortunatamente, in seguito all'evento, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto "con le strutture locali del servizio nazionale della protezione civile.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni", si legge nel comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile. Ma nonostante l'assenza di danni, la paura per i cittadini continua a farsi sentire. Secondo il bollettino di monitoraggio settimanale dell’Osservatorio Vesuviano, dall’8 al 14 luglio sono state registrate 68 scosse nell’area dei Campi Flegrei. Il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Mauro Di Vito, all'agenzia di stampa Adnkronos ha spiegato che i dati sulla deformazione crostale nell’area dei Campi Flegrei "sono tali da far pensare ad altri episodi di sismicità nel breve periodo, di intensità in linea con quelli che sono stati registrati nelle ultime settimane".

De Vito ha poi osservato come il sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei sia caratterizzato "da lievi fluttuazioni, ai primi di luglio ci aspettavamo che questi valori potessero cambiare, siamo invece tornati al sollevamento di due centimetri al mese, che è obiettivamente un valore alto: sono i valori di questo periodo di crisi bradisismica. La nostra attenzione è massima, a breve avrò una riunione sull’organizzazione ad agosto per fronteggiare situazioni come quelle dell’agosto dello scorso anno (registrati mille terremoti ad agosto 2023, il dato più alto dal 2005), in ogni caso la sala dell’Osservatorio Vesuviano è sempre presidiata, c’è massima attenzione ma - ha concluso - non si deve cedere il passo all’allarmismo".

Sisma 2026: ricostruzione e riparazione socioeconomica fanno segnare il "cambio di passo" del centro Italia

Sono tantissimi i cittadini che sui social hanno segnalato l'episodio. D'altronde, tutta l'area flegrea è oggetto di attività sismica da diverso tempo generando terrore nella popolazione. Il grande boato è stato avvertito anche in diversi quartieri della città di Napoli, da Agnano al Vomero, fino al centro storico. Intanto, in una nota di Palazzo Chigi si legge che "su proposta del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il sottosegretario alla Presidenza di Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato ieri il Dpcm di nomina dell'ing. Fulvio Maria Soccodao a Commisario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei". Come previsto dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, "il Commissario avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta zona di intervento".