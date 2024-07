Venezia, papà scorda la figlia di 14 mesi in auto per 8 ore: muore di caldo

18 luglio 2024 a

A pochi giorni dalla morte della piccola bimba americana di due anni deceduta dopo essere rimasta chiusa in auto con 42 gradi per oltre trenta minuti, un'altra terribile tragedia si è verificata anche in Italia. Il dramma si è consumato in provincia di Venezia, a Marcon.

Le alte temperature registrate in Italia in questi giorni non hanno lasciato scampo alla piccola bambina di un anno che è rimasta chiusa in auto per alcune ore sotto il sole cuocente. Anche in questo caso a dimenticarla sarebbe stato il padre della bimba. Ad accorgersi della tragedia è stato proprio l'uomo che dopo essersi accorto di quanto accaduto ha chiamato i soccorsi. Nonostante l'arrivo tempestivo del personale medico e dell’ambulanza, per la piccola, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Come scrive l'agenzia di stampa La Presse, in Italia, i bambini morti in auto sono stati undici.

Il 7 giugno del 2023 a perdere la vita è stata una bambina di solo un anno e mezzo. L'auto era parcheggiata nei pressi del luogo di lavoro del padre, un carabiniere. Lo stesso triste destino è toccato anche a un bambino di Catania di due anni e mezz0. Il padre era sicuro di averlo lasciato all'asilo prima di recarsi al lavoro.