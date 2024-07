Isola d'Elba, la spiaggia dove ombrelloni e sdraio sono gratis: ecco qual è

24 luglio 2024 a

Trascorrere l'estate nelle località balneari del nostro Paese non è di certo economico. Tutti i vacanzieri nei loro listini prezzi devono tenere conto degli spostamenti - auto, treno, aereo e via dicendo -, delle spese necessarie e del costo delle attività intrinseche alla spiaggia. Come per esempio i tanto vituperati ombrelloni che, negli ultimi anni, hanno raggiunto prezzi da capogiro. Ma in Italia esiste ancora un'oasi felice, dove trascorrere una giornata al mare non costa niente.

All'Isola d'Elba c'è una spiaggia dove tutto è gratis. Si tratta della cosiddetta spiaggia della Rossa, l'unica davvero pubblica di quello che fu il luogo d'esilio di Napoleone Bonaparte. Otto anni fa il Comune di Porto Azzurro ha infatti deciso di farsi carico della concessione demaniale, ma senza lucrare sui servizi. "Certo che si può fare", ha dichiarato il sindaco Maurizio Papi. "Da anni speriamo che ci imitino altri comuni, non solo all’Elba", ha poi aggiunto.

I costi per il comune sono contenuti. Sdraio e ombrelloni vengono aperti e chiusi ogni giorno da un volontario che si occupa anche di tenere la spiaggia pulita. Inoltre anche qui, come un po’ ovunque in Italia, la concessione demaniale ha un costo irrisorio, poco più di 300 euro all’anno. I costi bassi hanno permesso al comune di fare investimenti per rendere la spiaggia più accogliente. "L’anno prossimo metteremo le docce, ovviamente gratuite", ha promesso il sindaco.