Meteo, le proiezioni verso Ferragosto: siamo sotto assedio, ecco cosa ci aspetta

28 luglio 2024 a

a

a

Ormai sta per iniziare agosto, il mese "principe" per le vacanze degli italiani. Il caldo su tutto lo Stivale è rovente, a tratti insostenibile. Ma a medio-lungo termine, insomma in questo mese di agosto, cosa ci aspetta? Per avere un'idea di come sarà il mese delle vacanze per gli italiani, stando ai modelli bisogna fare riferimento alle proiezioni climatiche a lungo termine, appunto, un tempo considerate inaffidabili e di interesse solo per appassionati e studiosi. Oggi al contrario le proiezioni stagionali sono diventate strumenti scientifici validi per la valutazione climatica a lungo termine. Il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) di Reading, nel Regno Unito, è il leader del settore in Europa ed è proprio da questo Centro che bisogna provare a trarre le indicazioni più concrete affidabili.

Dunque largo alle proiezioni, che indicano come il caldo estremo che stiamo già vivendo a luglio continuerà anche ad agosto, con un rafforzamento dell'alta pressione di origine africana. Questa condizione si imporrà in modo significativo sul bacino del Mediterraneo e sull'Italia. L'ultima proiezione del Centro Europeo indica una persistenza del caldo: le aree colorate in arancione-rosso nella mappa indicano temperature fino a 1-2 gradi sopra la media stagionale. Le regioni più a rischio sono quelle del Sud, seguite da quelle del Centro, in particolare il versante tirrenico. Questa anomalia termica interesserà quasi tutti i Paesi affacciati sul Mediterraneo, dalla penisola iberica alla Grecia e alla Turchia.

Meteo, allerta rossa per mercoledì 17 luglio: le città travolte dal caldo-killer

Le proiezioni mostrano una significativa carenza di piogge. La siccità potrebbe diventare rilevante soprattutto al Nord, in pianura, mentre qualche temporale potrebbe verificarsi in montagna, sulle Alpi. Per le regioni del Centro-Sud, la situazione sarà nella media, senza variazioni significative rispetto alle consuete condizioni di agosto. In sintesi, agosto si preannuncia caldo e secco per gran parte d'Italia, con un'estate che continuerà a farsi sentire con intensità. Per Ferragosto, sempre stando a quanto previsto dai modelli, si attendono ulteriori picchi di grande calore.