Rita Dalla Chiesa, scontrino choc a Roma: "30 euro per due granite e quattro biscotti"

Ora che il mese di agosto è alle porte, molti italiani si stanno preparando a intraprendere i loro viaggi per raggiungere alcune delle mete più ambite per le vacanze estive. Alcuni preferiscono godersi delle giornate in spiaggia sotto il sole. Altri, invece, optano per la montagna con le sue camminate nei boschi e con la sua aria fresca. Infine c'è chi non rinuncia a visitare qualche incantevole città d'arte. E, in questo senso, il nostro Paese non ha eguali nel mondo.

Rita Dalla Chiesa si trova a Roma, sotto il sole cocente tipico della capitale. Viste le alte temperature di questi giorni, l'onorevole ha deciso di gustarsi una granita al limone e qualche biscotto in una nota pasticceria romana. Ma quando è arrivato il momento di saldare il conto, è rimasta scioccata dal prezzo. "A Roma in una famosa pasticceria di Ponte Milvio - ha scritto su X la deputata di Forza Italia - due granite di limone con 4 biscottini 30 euro. In Calabria o Sicilia non più’ di 6 euro. E sono molto, molto più’ buone. E - ha poi aggiunto - ti portano pure la brioche…".

A #Roma in famosa pasticceria di Ponte Milvio due granite di limone con 4 biscottini 30 euro In Calabria o Sicilia non più’ di 6 euro. E sono molto, molto piu’ buone. E ti portano pure la brioche… — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) July 28, 2024

Sui social il tweet della Dalla Chiesa ha scatenato un vero e proprio dibattito. "Ci sono molti posti in Sicilia in cui una granita al limone, molto più buona, servita in un bicchiere di plastica, costa un euro. Non rimane che capire a cosa sia dovuta la differenza. Secondo me è colpa del sindaco", scrive Francesco. Fabiana, invece, ricorda che quel quartiere romano è abitato per lo più da persone benestanti: "Prezzo assolutamente esagerato. Però Rita diciamoci pure che (sono di Roma so di cosa parlo) chi abita in quel quartiere decisamente non ha problemi a pagare 30€. È giusto? No. Ma è lo stesso concetto di andare in vacanza a Ladispoli o Porto Cervo".