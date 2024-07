Bari, ritrovato il bimbo di 2 anni scomparso nelle campagne di Locorotondo: "Sta bene"

30 luglio 2024 a

È stato ritrovato Domenico Gallo, il bambino di quasi 2 anni di cui si erano perse le tracce questa mattina a Locorotondo, in provincia di Bari. Grande la gioia della mamma e del papà: il piccolo, che sta bene ed è illeso, si trovava in una strada in direzione Laureto, vicino a una serigrafia, a qualche chilometro dalla sua abitazione, da dove si era allontanato, in contrada Serralta. Le ricerche del bambino sono partite alle 11 di questa mattina, quando la mamma - non vedendolo più giocare nel giardino di casa - ha lanciato l'allarme. Le forze dell'ordine hanno setacciato la zona con l'aiuto di droni ed elicotteri della Marina Militare. In campo anche i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai cittadini di Locorotondo.

Per fortuna, quindi, il bambino non è stato preso con la forza, ma si sarebbe allontanato da solo dalla propria casa, perdendosi poi tra le strade del posto. Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha spiegato che Domenica è stato ritrovato a circa cinque chilometri dalla sua abitazione, lungo la strada che percorre la contrada che è anche molto trafficata. "Ha qualche escoriazione al viso - ha raccontato il primo cittadino - ma per fortuna sta bene". Proprio lui, nelle scorse ore, aveva invitato tutti i cittadini "a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell'ordine", partecipando attivamente in prima persona alle ricerche del piccolo Domenico.