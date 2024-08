Lucia Felici, la confessione choc del marito: "L'ho strangolata perché aveva mal di testa"

11 agosto 2024 a

La confessione di Carmine Frank Alfano, l'84enne che ha strangolato la moglie di 75 anni, Lucia Felici, a Castelnuovo di Porto, è da brividi. L'uomo ora si trova in carcere ma prima ha spiegato agli investigatori i motivi che l'hanno spinto a un gesto così barbaro. "Lei si lamentava perché le faceva male la testa. Io sono andato in camera sua e ho iniziato a massaggiarle la fronte per calmarla. Ma lei non smetteva, continuava a lamentarsi. Io non riuscivo più a sopportarla. Per questo le ho messo le mani al collo e le ho tenute per cinque minuti fino a quando non è morta", parole agghiaccianti.

"Le cose non andavano bene tra noi anche se la sera prima era stato tutto tranquillo” ha dichiarato Alfano, che tutti nel condominio conoscevano con il nome di Frank. “Eravamo andati a cena da Rossopomodoro, poi eravamo tornati a casa. Non dormivamo più nella stessa camera. Lei si lamentava perché russavo, quindi dormivo in un’altra stanza. Lei si lamentava di tutto, mia moglie era irascibile, trattava male i vicini. Per questo litigavamo. Voleva avere sempre ragione e ci creava problemi con tutte le persone del quartiere", ha aggunto.

Infine ha parlato del suo passato: "Quattro anni fa ho tentato il suicidio - le parole di Alfano - sono stato in cura al Cim, poi in una clinica psichiatrica. Dopo il trattamento stavo meglio. Quando ci sarà il funerale di Lucia? Vorrei andarci. Lei voleva essere cremata, me lo aveva detto". Nulla da aggiungere davanti a queste parole che descrivono un orrore senza fine.