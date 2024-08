"Italiani razzisti": non le fanno imbrattare il ponte? Lei si vendica

11 agosto 2024 a

a

a

Un vero e proprio video surreale dove una turista americana accusa gli italiani di essere "razzisti". Il motivo? Alcuni passanti non le hanno concesso di imbrattare Ponte Sisto a Roma con qualche scritta per ricordare il suo passaggio da quelle parti: "Tanto lo fanno tutti", ha urlato la turista. Due ragazzi che si trovavano da quelle parti hanno impedito l'ennesimo atto di vandalismo nella Capitale.



Da qui la scatenata reazione della donna che sui social ha denunciato "il razzismo" degli italiani con tanto di video sul suo profilo. E su X è anche apparsa la spiegazione di uno dei ragazzi che ha impedito lo scempio. Francesco spiega di essere uno dei due giovani tacciati di razzismo per avere appunto invitato "le signorine a un minimo di rispetto per i luoghi altrui". Il video è inevitabilmente diventato virale sui social e di fatto sta suscitando diverse polemiche. Soprattutto per l'accusa azzardata della turista che vuol far passare come razzista chi invece ha evitato che venisse imbrattato un ponte che sta lì dal 1475. Una storia che continuerà a far discutere in queste caldissime notti romane. Solo qualche giorno a Pompei un turista inglese è stato beccato mentre sfregiava con una scritta un reperto.