Sharon Verzeni, il suocero: "Per cosa può essere stata uccisa"

"La mia ipotesi è che qualcuno possa avere infastidito Sharon, averle fatto delle avance. Lei si è rifiutata": a parlare è Mario Ruocco, padre di Sergio, il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate a fine luglio a Terno d'Isola in provincia di Bergamo. Ancora avvolti nel mistero sia l'identità del suo killer sia il movente del delitto. Sul possibile omicida di sua nuora, Mario Ruocco ha detto che potrebbe essersi trattato di qualcuno che "magari l’ha seguita dal bar di Brembate dove lavorava fino a Terno d’Isola e gliel’ha fatta pagare" per delle avance rifiutate.

Nei giorni scorsi anche lui, come il figlio Sergio, è stato sentito per circa sei ore in caserma dai carabinieri. "Mi hanno chiamato alle due del pomeriggio, che sarebbe stata roba di cinque minuti - ha raccontato in un'intervista al Giorno -. Invece siamo stati in caserma a Bergamo dalle tre alle nove di sera. Siamo stati ascoltati io in una stanza e Sergio in un’altra. Mi hanno chiesto della mia vita, il matrimonio, il periodo da sposato, il divorzio, i tre figli, Sergio, Sharon, le amicizie che avevano. I carabinieri fanno il loro lavoro, ma con tutte quelle ore è stato stressante". In ogni caso, lui si è detto tranquillo: "Siamo persone pulite, sia io, sia mio figlio".

Parlando della sera dell'omicidio, il 29 luglio, Mario ha spiegato cosa gli ha raccontato suo figlio: "La verità. Ogni tanto andava a fare una passeggiata con Sharon anche lui. Quella sera era stanco, è andato a letto perché la mattina dopo doveva svegliarsi alle sei per il lavoro. Dormiva. La notizia gliel’hanno data i carabinieri". Intanto, si è fatta strada nelle scorse ore una pista che porterebbe a Scientology. Tuttavia, il parroco di Terno d'Isola, interpellato dall'Adnkronos, non si è detto affatto convinto di questa ipotesi: "Sharon si stava preparando a un corso per il matrimonio religioso e mi sembrava molto convinta della scelta: poi francamente non so se abbia frequentato scientology come si fa yoga senza essere buddisti. A me sembrava animata dalla fede cristiana e convinta della scelta di un matrimonio cattolico".