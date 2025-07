Tropea, tromba d'aria in spiaggia: terrore tra i bagnanti

Attimi di terrore a Tropea, in Calabria. Mentre i bagnanti si stavano godendo una giornata di mare, all'improvviso una tromba d'aria ha colto di sorpresa i turisti. Il vortice si è formato velocemente in mare, avvicinandosi alla riva e sollevando spruzzi d’acqua e raffiche di vento che hanno colpito la battigia. Tutto quel che si trovava sulla sabbia è stato spazzato via: dagli ombrelloni alle sdraio, per poi passare ai giocattoli fino agli asciugamani.

Il tutto ha scatenato il panico generale. Le persone presenti sono fuggite il più velocemente possibile, anche in modo disordinato pur di mettersi in salvo. Per fortuna, non si registrano vittime né danni strutturali. Solo spavento e confusione.

Non solo la Calabria. Anche l'Abruzzo sta affrontando una violenta ondata di maltempo. Due voli diretti all'aeroporto d'Abruzzo sono stati dirottati a causa del Maltempo che ha interessato Pescara per un paio d'ore, con un acquazzone e forti raffiche di vento. In particolare, il volo Ryanair Cagliari-Pescara, il cui atterraggio era previsto alle 13.35, è stato dirottato all'aeroporto di Brindisi. Il secondo volo è il Tirana - Pescara di WizzAir, che sarebbe dovuto atterrare alle 14.40 ed è stato dirottato all'aeroporto di Ancona. Spetterà alle compagnie riproteggere i passeggeri, che presumibilmente verranno trasferiti in Abruzzo in autobus.