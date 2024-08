Ostia, ragazzine molestate in spiaggia: rischio linciaggio, scoppia il caos

17 agosto 2024 a

Due ragazze sono state molestate sulla spiaggia a Ostia da due uomini che solo i carabinieri sono riusciti a salvare dal linciaggio della folla di bagnanti. I due episodi, avvenuti in due situazioni differenti, risalgono al giorno di Ferragosto e sono molto simili tra di loro. Ieri, venerdì 16 agosto, è stato convalidato l’arresto dei due uomini, entrambi processati per direttissima davanti al Tribunale di Roma. Al termine del rito abbreviato sono stati condannati a tre anni e quattro mesi ciascuno per violenza sessuale.

Come raccontato dal Messaggero, il primo caso è avvenuto sulla spiaggia libera, nelle prime ore della giornata di giovedì 15 agosto. Un cuoco egiziano di 36 anni avrebbe molestato una ragazza poco più che maggiorenne mentre stava facendo il bagno, ma lei subito si sarebbe allontanata. A quel punto l’uomo si sarebbe avvicinato a una 15enne per palpeggiarla. In attesa del 112 allertato dal bagnino, un folto gruppo di bagnanti avrebbe accerchiato l’egiziano, insultandolo e minacciandolo. L’arrivo degli agenti, però, ha evitato il possibile linciaggio.

Un episodio simile sarebbe avvenuto sempre sulla spiaggia di Osta il giorno di Ferragosto, ma poco prima di sera: un 28enne nordafricano avrebbe approcciato una ragazzina di 13 anni che faceva il bagno con i suoi amici, palpeggiandola. A fermarlo, in attesa dell'arrivo dei carabinieri, sarebbe stato il padre della giovane.