Sorrento, rischia di falciare una bimba e poi picchia tutti (anche la sua ragazza): video-choc

Una violentissima rissa è scoppiata in strada a Sorrento, provincia di Napoli. Immagini sconvolgenti che hanno lasciato i testimoni sotto choc, il tutto mentre filmavano quanto accadeva dai balconi. L'episodio ha coinvolto un turista straniero, in visibile stato di alterazione, e alcuni residenti della zona.

Il video della rissa, che risale al 15 agosto, è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha poi condiviso sui suoi profili social. Secondo quanto riferito da Borrelli, tutto è iniziato quando il turista ha rischiato di investire una bambina con la sua auto, scatenando la reazione dei genitori e di altre persone che sono intervenute per difendere la famiglia dal turista, del tutto fuori controllo

"Le immagini mostrano una violenza inaccettabile. Mi auguro che il responsabile di questo gesto venga immediatamente espulso dal nostro Paese", ha affermato Borrelli.

L'uomo non solo si è messo alla guida in stato di alterazione, ma dopo aver sfiorato la tragedia, ha aggredito i genitori della bambina, colpendo anche la ragazza che lo accompagnava, che cercava di calmarlo. La giovane è stata presa a pugni e schiaffi più volte. "Solo per un caso fortuito non ci troviamo a piangere un’altra tragedia della strada. Persone del genere devono essere messe nelle condizioni di non nuocere più agli altri”, ha concluso Borrelli.