Bayesian, il naufragio di Palermo e la strage dei vip: tra i dispersi il presidente di Morgan Stanley

Riprenderanno questa mattina le immersioni degli speleosub dei Vigili del fuoco nel luogo del naufragio del veliero britannico avvenuto all'alba di ieri dopo la tromba d'aria a Porticello (Palermo). Sono sei i dispersi del naufragio del Bayesian: tra loro anche Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, con la moglie. Disperso anche Mike Lynch, il tycoon britannico, fondatore della Autonomy e definito il "Bill Gates inglese", sua figlia diciottenne Hannah, il legale di Lynch, Chris Morvillo e Nada Morvillo.

Nella tarda serata di ieri gli speleosub hanno completato l'immersione e sono riusciti ad accedere al ponte di comando dello yacht affondato ma, come spiegano dai Vigili del fuoco, non sono riusciti ad andare oltre per la presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio.

Bloomer è un caro amico di Lynch, il proprietario dello yacht affondato. Durante il processo per frode a Lynch negli Stati Uniti, conclusosi due mesi fa, Bloomer era stato chiamato a testimoniare in quanto aveva presieduto il comitato di revisione contabile della Autonomy.

La barca a vela di 56 metri battente bandiera del Regno Unito, con scafo e sovrastruttura in alluminio e ponti in teak extra-lusso, in rada a Porticello, è stata travolta da una tromba d'aria e da un temporale alle 4 di lunedì mattina nel mare di Bagheria ed è affondata in pochissimi minuti, trascinando in acqua i 12 passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio. Alcuni di loro non hanno fatto nemmeno in tempo a uscire dalle proprie cabine. Sono state salvate 15 persone, un uomo, il cuoco di bordo Ricardo Thomas, è morto e il suo corpo è stato recuperato e altre sei persone sono disperse: quattro britannici e due americani. Lo yacht a vela è intestato alla società Revtom, registrata sull'isola di Man, la cui amministratrice sarebbe la moglie del tycoon, Angela Bacares, che è tra le persone salvate. Gli ospiti sarebbero tutti dipendenti delle società di Lynch in viaggio premio.