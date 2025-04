Palermo, si calano con le lenzuola: tre evasi dal minorile

Evasione questa mattina al carcere minorile Malaspina di Palermo. Tre i giovani detenuti che sarebbero riusciti a fuggire dalla struttura probabilmente usando alcuni lenzuoli legati tra loro per calarsi dalle mure della casa circondariale. Polizia e carabinieri sono alla caccia dei ricercati, in volo anche l’elicottero della polizia di stato. Uno sarebbe stato preso, è un detenuto originario della Costa d’Avorio. Si stanno ricercando gli altri due evasi: un tunisino e un marocchino. Gli investigatori stanno pattugliando diversi quartieri e le stazioni ferroviarie di Palermo. Controlli anche al porto.

Nelle ore successivo un altro dei tre detenuti evasi questa mattina, intorno alle 10:30, è stato catturato. I tre, tutti extracomunitari, si erano calati con un lenzuolo dal tetto dell’istituto penitenziario: le ricerche sono andate avanti per tutta la mattinata, anche con l’ausilio di un elicottero. Il primo fuggitivo è stato preso nel giro di poche ore, non troppo distante dal carcere; il secondo è stato invece rintracciato a Ballarò nel primo pomeriggio. Ancora in corso le ricerche dell’ultimo evaso, con le principali attenzioni delle forze dell’ordine rivolte alle stazioni ferroviarie e al porto.