A1, inferno a Lodi: ubriaco contromano si schianta in autostrada, grave una donna

La scorsa notte l'autostrada A1 è rimasta bloccata per un paio d'ore a causa di un ubriaco che ha percorso l’Autosole in contromano per ben sei chilometri scontrandosi così contro una vettura con alla guida una donna, trasportata d’urgenza in ospedale a Cremona.

I fatti sono accaduti intorno alle 20:00 di sera nel tratto autostradale tra Guardamiglio e Somaglia nel Lodigiano. Alla guida di una Ford puma c'era un uomo di 45 anni che dopo aver imboccato l’A1 al casello “Basso Lodigiano”, in direzione Bologna, una volta sceso dalla rampa anziché proseguire dritto ha fatto inversione di marcia, girando in direzione Milano.

La folle corsa dell'uomo si è conclusa sfortunatamente con lo schianto frontale contro un’altra Ford sulla quale viaggiava una donna di nazionalità cinese di 49 anni.

La vittima è residente a Castel San Giovanni, nel Piacentino mentre l'uomo originario del Salvador è residente a Gaggiano, in provincia di Milano. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona, mentre gli agenti della Polstrada hanno eseguito i rilievi stradali.

Il 45enne è apparso visibilmente alterato e ubriaco è stato immediatamente sottoposto all'esame dell'alcoltest e condotto all’ospedale di Lodi per ulteriori approfondimenti.