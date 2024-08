Domenico Dolce, dramma al party in Sicilia: Raffaella Poggioli muore davanti agli altri ospiti

22 agosto 2024 a

Dramma a una festa organizzata dallo stilista Domenico Dolce a Polizzi Generosa, nel Palermitano. Un'avvocatessa modenese di 54 anni, Raffaella Poggioli, è morta mentre si trova ospite dell'esclusivo party privato organizzato dal sodale di Stefano Gabbana nel celebre brand di moda Dolce e Gabbana.

La Poggioli si è accasciata al suolo per un malore improvviso mentre, lunedì sera, stava partecipando in compagnia del marito all'evento in un ristorante della cittadina siciliana nel Parco delle Madonie, a poco più di un'ora di strada dal capoluogo Palermo. A riportare la notizia è stato il Resto del Carlino Modena.

"L'ultimo ricordo che ho della signora è il suo sorriso - sono le parole commsse di Gandolfo Librizzi, il sindaco di Polizzi Generosa -. Eravamo in tanti e ci stavamo divertendo e siamo rimasti profondamente colpiti. In sala c'erano tre medici e due operatori sanitari oltre a un'infermiera ed è arrivata subito anche la guardia medica che ho chiamato personalmente. La mia chiamata è delle 22.25 e il decesso è stato dichiarato mezz'ora dopo. Non abbiamo perso un attimo, abbiamo anche preso il defibrillatore in piazza. Insomma, abbiamo fatto tutto il possibile".

L'avvocatessa, molto in vista e conosciuta a Modena, è morta sotto gli occhi del consorte e dopo la tragedia è stata trasferita al Terracielo Funeral Home.