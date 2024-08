Bayesian, "pronti gli avvisi di garanzia": voci della Procura, chi finisce nei guai

23 agosto 2024 a

a

a

Dopo il ritrovamento dell'ultimo corpo sul veliero Bayesian, affondato alle quattro del mattino lo scorso 19 agosto al largo di Porticello (Palermo), nei prossimi giorni verranno eseguite le autopsie sulle sette vittime del naufragio. A quanto si apprende dall'agenzia di stampa Adnkronos, la Procura di Termini Imerese (Palermo) ha disposto l’esame autoptico sui primi due dei sette corpi. Lunedì mattina due delle salme che al momento si trovano nelle celle frigorifere del cimitero dei Rotoli verranno trasferite all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo per essere sottoposte all’esame.

Le persone che hanno perso la vita nel tragico incidente sono: Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, la moglie Anne Elizabeth, il legale Chris Morvillo e la moglie Nada, il tycoon Mike Lynch, proprietario dello yacht, e la figlia 18enne Hanna, l'ultima recuperata a 50 metri di profondità. Oltre al cuoco Recaldo Thomas, trovato per primo lunedì mattina. I pm vogliono fare luce su quanto accaduto all’alba di lunedì a Porticello. In particolare, gli inquirenti sono al lavoro per capire come abbia fatto un lussuoso yacht come il Bayesian ad affondare nel giro di 16 minuti.

Da questo momento potrebbero scattare a brevissimo i primi avvisi di garanzia, in attesa delle autopsie, che sono ritenuti atti irripetibili. L’inchiesta aperta è per naufragio, lesioni, disastro e omicidio colposi.