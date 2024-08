Caserta, badante killer confessa 4 omicidi: "Perché ho ucciso, aiutatemi a non farlo più"

23 agosto 2024 a

a

a

Un badante di 47 anni ha confessato 4 omicidi consegnandosi di fatto ai carabinieri di Caserta. L'uomo ha fatto i nomi delle vittime, indicando anche luoghi e date delle sue azioni. Gli anziani a cui avrebbe dovuto prestare le cure sarebbero stati uccisi attraverso la somministrazione massiccia di farmaci antitumorali o antidolorifici.

Ai quattro anziani il 47enne avrebbe somministrato ripetutamente e in un ampio lasso temporale una dose quadruplicata rispetto a quella prescritta. E avrebbe giustificato le sue azioni dicendo di essere stato spinto da "una profonda compassione e pietà" per le persone che assisteva. “Volevo porre fine alle loro sofferenze. Aiutatemi a non uccidere più”, avrebbe detto ai militari. Al momento sul suo racconto sono in corso gli accertamenti degli investigatori.

"Mi ha accoltellato". L'ultima chiamata di Sharon Verzeni al 118 stravolge il caso

Per ora l'uomo avrebbe fornito ai carabinieri i dati anagrafici di due anziani, un 88enne e un 96enne, deceduti rispettivamente a dicembre 2023 a Casoria (Napoli) e a marzo scorso a Vibonati (Salerno). In entrambi i casi, le vittime erano affette da patologie oncologiche e demenze senili. La loro morte, però, era stata ritenuta naturale e compatibile con il loro stato di salute, considerata l'età e le numerose patologie. Non sarebbero ancora stati identificati, invece, gli altri due anziani di Latina che il badante avrebbe ucciso.